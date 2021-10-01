Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özel sektörümüzün dinamizmi ve ekonomi politikalarımızın istikrarı sayesinde, bu dönemde cari açık sorunundan tümüyle...
AA / Buket Güven - Haberler | Politika
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özel sektörümüzün dinamizmi ve ekonomi politikalarımızın istikrarı sayesinde, bu dönemde cari açık sorunundan tümüyle kurtulabileceğimize inanıyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özel sektörümüzün dinamizmi ve ekonomi politikalarımızın istikrarı sayesinde, bu dönemde cari açık sorunundan tümüyle kurtulabileceğimize inanıyorum"
AA / Buket Güven - Son Dakika Haberleri