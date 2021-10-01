Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Özel sektörümüzün dinamizmi ve ekonomi politikalarımızın istikrarı sayesinde, bu dönemde cari açık sorunundan tümüyle... - Haberler
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özel sektörümüzün dinamizmi ve ekonomi politikalarımızın istikrarı sayesinde, bu dönemde cari açık sorunundan tümüyle...

AA / Buket Güven - Haberler | Politika
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özel sektörümüzün dinamizmi ve ekonomi politikalarımızın istikrarı sayesinde, bu dönemde cari açık sorunundan tümüyle kurtulabileceğimize inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özel sektörümüzün dinamizmi ve ekonomi politikalarımızın istikrarı sayesinde, bu dönemde cari açık sorunundan tümüyle kurtulabileceğimize inanıyorum"

AA / Buket Güven - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Giderek daha dengesiz ve sert hale gelen meteorolojik hadiselere karşı kapsamlı bir erken uyarı sistemi kuracağız.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Giderek daha dengesiz ve sert hale gelen meteorolojik hadiselere karşı kapsamlı bir erken uyarı sistemi kuracağız."

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Haber: Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Özel sektörümüzün dinamizmi ve ekonomi politikalarımızın istikrarı sayesinde, bu dönemde cari açık sorunundan tümüyle... - Haberler
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