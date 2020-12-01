Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Medya organlarının İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına bayraktarlık yapması, gerçekten utanç vericidir."
01.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 01.12.2020 12:42
Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Medya organlarının İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına bayraktarlık yapması, gerçekten utanç vericidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Medya organlarının İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına bayraktarlık yapması, gerçekten utanç vericidir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş