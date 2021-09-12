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Son dakika haber! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Pazaryeri'ne parke taşı hibe desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Son dakika haber! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Pazaryeri'ne parke taşı hibe desteği

Son dakika yaşam haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bilecik'in Pazaryeri ilçesine 750 bin lira parke taşı hibe desteğinde bulunuldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bilecik'in Pazaryeri ilçesine 750 bin lira parke taşı hibe desteğinde bulunuldu.

Bilecik'in Pazaryeri Belediyesi, ulaşımda kalite, konfor ve elverişliliği artırmak amacıyla gerekli çalışmalara devam ediyor. Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hibe desteği alındığını duyurdu. Zekiye Tekin, yaptığı paylaşımda, "Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan toplam 15 bin 380 metrekare kilitli parke taşı bordür için 750 bin Türk lirası hibe desteği ilçemize hayırlı olsun, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, İl Başkanımız Serkan Yıldırım'a, hemşehrimiz Sağlık Bakan Yardımcımız Halil Eldemir'e, milletvekilimiz Selim Yağcı'ya desteklerinden dolayı ilçemiz adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

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