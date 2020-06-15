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Son dakika haber: Casillas, federasyon başkanlığı adaylığını geri çekti

Son dakika gelişmesine göre Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas, şubat ayında açıkladığı İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanlığı adaylığını geri çektiğini duyurdu.

Son dakika haber: Casillas, federasyon başkanlığı adaylığını geri çekti
15.06.2020 17:41 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:17

Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas, şubat ayında açıkladığı İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanlığı adaylığını geri çektiğini duyurdu.

İspanyol futbolunun önemli isimlerinden eski kaleci Casillas, RFEF başkanlık yarışından çekilmesiyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs salgınından dolayı ülkesinde yaşanan sağlık, ekonomik ve sosyal krize atıfta bulunarak, "Bölünme değil, birleşme zamanı olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

İspanyol futboluna katkı verebilmek için "adil, şeffaf ve katılımcı bir seçim süreci arzu ettiğini ancak mevcut durumda bunun karşılanamadığını" savunan 39 yaşındaki Casillas, gelecek RFEF Başkanlığı'na aday olabilmek için açık kapı bıraktı.

İspanya'da Spor Bakanlığına bağlı olan Spor Yüksek Konseyinin onay vermesi halinde 17 Ağustos'ta gerçekleşmesi öngörülen RFEF başkanlık seçimlerinde, Casillas'ın çekilmesiyle rakipsiz kalan mevcut başkan Luis Rubiales'in yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Real Madrid altyapısından yetişen ve 16 yıl eflatun-beyazlı formayı giydikten sonra 2015 yazında Portekiz'in Porto takımına transfer olan Casillas, 1 Mayıs 2019'da antrenmanda geçirdiği kalp krizinin ardından profesyonel futbol kariyerini sonlandırma kararı almıştı.

RFEF'in başkanlığını 17 Mayıs 2018'den bu yana yürüten Luis Rubiales, 2018 Dünya Kupası'ndan üç gün önce, dönemin milli takım teknik direktörü Julen Lopetegui'yi Real Madrid ile anlaştığı için görevden almasıyla ve milli takımda teknik direktörler Luis Enrique ve Robert Moreno arasında yaşanan polemiklerle gündeme gelmişti.

Kaynak: AA

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