Son dakika haber | Bursa'daki yangın mağduru AVM sakinleri destek bekliyor

Bursa'da bir AVM'de çıkan yangında bütün elektrik tesisatı zarar gördü. Sigortası bir hafta önce biten iş merkezinde 300 bin liralık masraf çıkınca esnaf dükkanlarını açamıyor.

Şehir merkezinde bulunan Meridyen Alışveriş Merkezinde geçtiğimiz günlerde elektrik kaçağından depo kısmında yangın çıkmış, yangın itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla söndürülmüştü. Yangında alışveriş merkezinin bütün elektrik tesisatı kullanılamaz hale geldi. İçinde 90 dükkan bulunan AVM'nin sigortası ise bir hafta önce bitti. Sigortası olmadığı için çıkan 300 bin liralık elektrik masrafını ödeyemeyen esnaf yetkililerden yardım bekliyor. Elektrikler olmadığı için dükkanlarını açamayan esnaf uzanacak bir yardım elini bekliyor.

Elektrik tesisatını yaptıramadıkları için dükkanlarını açamadıklarını ifade eden AVM yöneticisi Oktay Alma, "Alışveriş merkezinde 90 dükkan var. 35 tane açık olan dükkanımız mevcut. Çıkan yangında buranın bütün elektrik tesisatı yandı. Yaklaşık 300 bin lira masrafı çıktı. Alışveriş merkezinin sigortası bir hafta önce bitmiş böyle olunca sigorta da yaptırmıyor. Burada elektrik olmadığı için dükkanları açamıyoruz. Bize geçmiş olsuna hiç bir yetkili gelmedi. Çok mağduruz. Pandemiden dolayı işlerimiz düşük bir de dükkanları açamayınca iyice mağdur olacağız. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı