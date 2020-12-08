Son dakika haber! Bucaspor 1928'den DMD'li çocuklara destek
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Son dakika haber! Bucaspor 1928'den DMD'li çocuklara destek

08.12.2020 14:50 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:54
Son dakika haber! Bucaspor 1928'den DMD'li çocuklara destek

Gelen son dakika haberine göre İZMİR'de yaşayan Duchenne Müsküler Distrofisi (DMD) hastası Sercan Ulucak'ın (30) babası Aydın Ulucak tarafından yürüme zorlukları nedeniyle ayakkabılarını eskitemeyen hastaların sorunlarına dikkat çekmek için sosyal medyada başlatılan, "#shoesforDMD" kampanyasına Bucaspor 1928'den destek geldi.

İZMİR'de yaşayan Duchenne Müsküler Distrofisi (DMD) hastası Sercan Ulucak'ın (30) babası Aydın Ulucak tarafından yürüme zorlukları nedeniyle ayakkabılarını eskitemeyen hastaların sorunlarına dikkat çekmek için sosyal medyada başlatılan, "#shoesforDMD" kampanyasına Bucaspor 1928'den destek geldi. Bucaspor 1928 sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, DMD'nin çocukları etkileyen bir kas olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "Ayakkabılarını eskitemeyen DMD'li çocuklarımızın dünyasına dikkat çekmek amacıyla biz de farkındalık zincirine katılıyoruz. #ShoesForDMD diyerek gücümüzü birleştiriyoruz" ifadeleri yer aldı. Sosyal medyada sürdürülen kampanyanın ülke sınırlarını da aşarak yabancı futbol takımlarından da dikkatini çektiğini söyleyen Ulucak ise, "Geçmiş dönemlerde Altay, Göztepe takımların oyuncuları pankartlarımızı taşımıştı. #shoesforDMD kampanyamıza onlardan da destek bekliyoruz. Duyarlılık göstereceklerini tahmin ediyoruz" dedi.


Son dakika haber! Bucaspor 1928'den DMD'li çocuklara destek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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