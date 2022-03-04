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Son dakika haber: Bu hafta yatırım araçları performansı

AA, Bahar Kara - Ekonomi
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Son dakika haber: Bu hafta yatırım araçları performansı

Son dakika haber: Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,96, altının gram satış fiyatı yüzde 5,75, dolar/TL yüzde 2,78 değer kazandı, avro/TL yüzde 0,13 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,96, altının gram satış fiyatı yüzde 5,75, dolar/TL yüzde 2,78 değer kazandı, avro/TL yüzde 0,13 değer kaybetti..

BIST 100 endeksi, en düşük 1.912,23, en yüksek 2.047,01 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,96 artarak 1.990,75 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 5,75 kazançla 890,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,71 artışla 5.888,00 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.361,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.439,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 2,78 değer kazanarak 14,2680 liraya yükseldi, avro ise yüzde 0,13 azalarak 15,5820 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,29 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,63 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,56 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

AA / Bahar Kara - Ekonomi

Borsa İstanbul, Yatırım, dolar, Ekonomi, Haberler

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