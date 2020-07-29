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Son dakika haber... Borsada işlem hacmi sıralaması

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 2.309.536.364
Güneş Sigorta 2.140.948.304
Garanti Bankası 1.589.460.

Son dakika haber... Borsada işlem hacmi sıralaması
29.07.2020 18:39 | Son Güncelleme: 29.07.2020 18:42

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 2.309.536.364
Güneş Sigorta 2.140.948.304
Garanti Bankası 1.589.460.764
Emlak Konut GMYO 1.361.974.771
Kardemir (D) 859.860.913
Eczacıbaşı İlaç 699.282.225
Türk Hava Yolları 658.548.140
Vakıflar Bankası 585.508.363
Akbank 581.541.738
Halkbank 526.485.778
Şişe Cam 518.592.401
Petkim 418.587.870
Tüpraş 390.583.207
Gözde Girişim 390.461.702
Yapı ve Kredi Bankası 381.148.162
Turkcell 377.255.363
Sasa Polyester 358.006.587
GSD Holding 353.039.317
Karsan Otomotiv 334.572.888
Odaş Elektrik 332.547.208
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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