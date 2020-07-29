Son dakika haber... Borsada işlem hacmi sıralaması
Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN 2.309.536.364
Güneş Sigorta 2.140.948.304
Garanti Bankası 1.589.460.
29.07.2020 18:39 | Son Güncelleme: 29.07.2020 18:42
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|2.309.536.364
|Güneş Sigorta
|2.140.948.304
|Garanti Bankası
|1.589.460.764
|Emlak Konut GMYO
|1.361.974.771
|Kardemir (D)
|859.860.913
|Eczacıbaşı İlaç
|699.282.225
|Türk Hava Yolları
|658.548.140
|Vakıflar Bankası
|585.508.363
|Akbank
|581.541.738
|Halkbank
|526.485.778
|Şişe Cam
|518.592.401
|Petkim
|418.587.870
|Tüpraş
|390.583.207
|Gözde Girişim
|390.461.702
|Yapı ve Kredi Bankası
|381.148.162
|Turkcell
|377.255.363
|Sasa Polyester
|358.006.587
|GSD Holding
|353.039.317
|Karsan Otomotiv
|334.572.888
|Odaş Elektrik
|332.547.208
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Kaynak: AA