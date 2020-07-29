Son dakika haber... Borsada işlem hacmi sıralaması Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

ASELSAN 2.309.536.364

Güneş Sigorta 2.140.948.304

Garanti Bankası 1.589.460.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 2.309.536.364 Güneş Sigorta 2.140.948.304 Garanti Bankası 1.589.460.764 Emlak Konut GMYO 1.361.974.771 Kardemir (D) 859.860.913 Eczacıbaşı İlaç 699.282.225 Türk Hava Yolları 658.548.140 Vakıflar Bankası 585.508.363 Akbank 581.541.738 Halkbank 526.485.778 Şişe Cam 518.592.401 Petkim 418.587.870 Tüpraş 390.583.207 Gözde Girişim 390.461.702 Yapı ve Kredi Bankası 381.148.162 Turkcell 377.255.363 Sasa Polyester 358.006.587 GSD Holding 353.039.317 Karsan Otomotiv 334.572.888 Odaş Elektrik 332.547.208 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA