Son dakika haber: Borsada değer kazanan hisseler
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Son dakika haber: Borsada değer kazanan hisseler

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 13 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Şişe Cam 6,55 6,39 2,50
Çemtaş 12,42 12,13 2,39
Anadolu Cam 5,68...

Son dakika haber: Borsada değer kazanan hisseler
21.09.2020 18:53 | Son Güncelleme: 21.09.2020 18:56

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 13 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Şişe Cam 6,55 6,39 2,50
Çemtaş 12,42 12,13 2,39
Anadolu Cam 5,68 5,56 2,16
Alkim Kimya 14,29 14,02 1,93
Trakya Cam 4,33 4,25 1,88
Soda Sanayii 7,44 7,31 1,78
Turkcell 14,69 14,50 1,31
Eczacıbaşı İlaç 6,67 6,62 0,76
Netaş Telekomünikasyon 16,15 16,03 0,75
Aksa 6,90 6,85 0,73
Enerjisa Enerji 8,74 8,70 0,46
Karel Elektronik 16,76 16,74 0,12
Sasa Polyester 16,91 16,90 0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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