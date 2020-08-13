Son dakika haber: Borsa ilk yarıda yükseldi Son dakika haberleri: Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,12'lik değer kazandı.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,12'lik değer kazandı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,12'lik değer kazandı. Endeks 1,33 puan artışla 1.115,51 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 9,3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,11 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 0,31 azaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA