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Son dakika haber | Bisiklet hırsızı polisin takibi sonunda yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Bisiklet hırsızı polisin takibi sonunda yakalandı

Son dakika haber: Konya'da artan bisiklet hırsızlığının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızlık şüphelisini yakalayarak gözaltına aldı.

Konya'da artan bisiklet hırsızlığının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızlık şüphelisini yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesinde son 10 gün içerisinde artan bisiklet hırsızlığı olayını değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri, şüpheliyi belirlemek için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisini tespit etti. Bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin bisiklet parkının yanına geldikten sonra bir süre çevreyi gözlediği ardından araçların arasında gezdikten sonra parkta bulunan bir bisikleti alarak olay yerinden kaçtığı görülüyor. Görüntülerden yola çıkan polis yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin S.U., olduğunu belirledi. Polis ekipleri tarafından belirlenen şüpheli, Karatay İlçesi Sedirler Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi için emniyete götürülen şüphelinin "Çaldığı bisikletleri tanımadığı kişilere sattığını" söylediği öğrenildi. Hırsızlık şüphelisi S.U.'nun emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - KONYA

Son dakika haber | Bisiklet hırsızı polisin takibi sonunda yakalandı

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