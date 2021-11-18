Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,052716 -0,13 AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,080821 -0,08 Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF 0,021830 -0,08 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,067925 -0,08 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,079227 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015886 -1,00 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018832 -0,10 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,020000 -0,04 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF 0,021471 -0,03 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019769 -0,02 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Sıfır otomobiller rezidansların otoparklarında stoklanıyor AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Haberler Ekonomi