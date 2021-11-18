BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,052716-0,13AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,052716
|-0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF
|0,080821
|-0,08
|Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF
|0,021830
|-0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,067925
|-0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,079227
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015886
|-1,00
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018832
|-0,10
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,020000
|-0,04
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,021471
|-0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019769
|-0,02
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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