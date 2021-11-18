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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,052716-0,13AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,052716-0,13
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF0,080821-0,08
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Borç. Ar. EYF0,021830-0,08
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,067925-0,08
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,079227-0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,015886-1,00
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,018832-0,10
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,020000-0,04
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF0,021471-0,03
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,019769-0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Sıfır otomobiller rezidansların otoparklarında stoklanıyor

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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