Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan sporcuları ziyaret etti
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Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan sporcuları ziyaret etti

Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan milli sporculara kamp yaptıkları İzmir'de ziyarette bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan milli sporculara kamp yaptıkları İzmir'de ziyarette bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarına kota alan milli sporcularla, Atletizm Yüksek Performans Merkezi'nde bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, cimnastikte Nazlı Savranbaşı, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan, Adem Asil, boksta Necat Ekinci, Bayram Malkan, Buse Naz Çakıroğlu, Esra Yıldız, Batuhan Çiftçi, tekvandoda Hakan Reçber, yüzmede Emre Sakçı, atletizmde Tuğçe Şahutoğlu, Emel Dereli ve paralimpik teniste ise Büşra Ün'le buluştu.

Milli sporcularla sohbet eden Bakan Kasapoğlu, olimpiyat hazırlıkları hakkında bilgi alıp, antrenmanları izledi.

Bakan Kasapoğlu, daha sonra düzenlenen barbekü etkinliğinde ızgaranın başına geçerek köfte pişirip, milli sporculara ikram etti.

Tokyo 2020'de millilere olan inancını dile getirip, başarı dileklerinde bulunan Kasapoğlu, olimpiyat özelinde hazırlattığı hediyeleri sporculara verdi.

Milli sporcular da Bakan Kasapoğlu'na desteği ve ziyareti nedeniyle teşekkür etti.

Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan sporcuları ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan sporcuları ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan sporcuları ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan sporcuları ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan sporcuları ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan sporcuları ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan sporcuları ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan sporcuları ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan sporcuları ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan sporcuları ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan sporcuları ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan sporcuları ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan sporcuları ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan sporcuları ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan sporcuları ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan sporcuları ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan sporcuları ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan sporcuları ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan sporcuları ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan sporcuları ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan sporcuları ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan sporcuları ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan sporcuları ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan sporcuları ziyaret etti
Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan sporcuları ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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Bakan Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan sporcuları ziyaret etti - Haberler Spor
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