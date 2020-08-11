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Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu'ndan Adalar çıkarması

Son dakika haberlerine göre - Bakan Kasapoğlu'ndan Adalar çıkarması Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Lefter ve Kostas'ın kabrini ziyaret etti Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İstanbul Adalar'da yaptığı spor tesisleri incelemelerinin ardından eski futbolcular Lefter Küçükandonyadis ve Kostas Kasapoğlu'nun...

11.08.2020 14:11 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:21

- Bakan Kasapoğlu'ndan Adalar çıkarması

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Lefter ve Kostas'ın kabrini ziyaret etti

İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İstanbul Adalar'da yaptığı spor tesisleri incelemelerinin ardından eski futbolcular Lefter Küçükandonyadis ve Kostas Kasapoğlu'nun kabrini ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Adalar'da bir dizi ziyarette bulundu. Kınalıada, Burgazada, Heybeliada ve Büyükada'da sporla dolu bir gün geçiren Bakan Kasapoğlu, Adalar'daki futbol sahaları ve su sporları kulüplerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Adalar esnafı ve vatandaşlarla da bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, Lefter Küçükandonyadis ve İstanbulsporlu Kostas Kasapoğlu'nun da kabrini ziyaret etti.

Adalarda sporla dolu bir gün

Bakan Kasapoğlu ilk durağı olan Kınalıada'daya geliş yolunda seyahat ettikleri Teknenin kaptan koltuğuna oturdu tekne kullandı. Karşıdan geçen diğer tekneleri selamladı. Kınalıada'da önce Taksim Spor Kulübü yöneticileriyle buluştu. Ardından Adalar esnafıyla bir araya gelen Kasapoğlu, sporcu gençlerle yakından ilgilendi. Gençlerle sohbet ederek onlara kitap armağan etti. Kınalıada Su Sporları Kulübü Başkanı Emre Burçkin ile de bir araya gelen Bakan Kasapoğlu kulüp Çalışmaları hakkında da bilgi aldı. Başkan Emre Burçkin tarafından Bakan Kasapoğlu'na Kınalıada Su Sporları Kulübü Fahri üyelik belgesi takdim edildi.

"Adalara yönelik yatırımların daha güçlü şekilde devam ettireceğiz"

Kınalıada'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Kasapoğlu adalar ziyareti ile ilgili mutluluğunu dile getirerek "Ada halkıyla, gençlerimizle sporcularımızla bir arada olmak bizim için büyük mutluluk. Pırıl pırıl gençlerimizin yarınlarına yönelik adalardaki yatırımlarımızı bugün inceledik istişarelerde bulunduk. Adalardaki hem gençlerimizi, hem sporcularımızı, hem de tüm adalar halkını ilgilendiren yarınlara yönelik çalışmalarımızı, inşallah daha güçlü şekilde devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

Bisiklet turunun ardından yatırımları inceledi

Kınalı Spor Kulübü ziyaretinden sonra Burgazada'ya geçen Bakan Kasapoğlu, esnaf ziyaretinin ardından bisiklet turu yaptı. Tur esnasında Burgazadalıların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Kasapoğlu, Adalar Su Kulübü'nü de ziyaret etti. Spor kulüplerinin sorunlarını dinleyen Kasapoğlu, Adalar'a yapılacak yatırımlar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Kasapoğlu spor kulüplerindeki incelemelerinden sonra Galatasaray'ın efsane kaptanı Uğur Köken ile de bir araya geldi.

Heybeliada'da da Su Sporları Kulübünü ve Çam Limanı Sahasını da ziyaret eden Kasapoğlu'nun son durağı ise Büyükada oldu.

Lefter ve Kostas'a Ziyaret

Büyükada'da önce esnaf ve vatandaşlarla buluşan Bakan Kasapoğlu, Ak Parti ilçe başkanlığını da ziyaret etti. Esnaf ve Ada sakinleri ile sohbet eden Bakan Kasapoğlu ziyaret ettiği alanlarda çocuklara da kitap dağıttı. Bakan Kasapoğlu Adalar ziyaretinde Fenerbahçe'nin ve milli takımın efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis ve 'Penaltıcılar Kralı' ünvanlı İstanbulsporlu Kostas Kasapoğlu'nun kabrini de ziyaret etti. Kabir ziyareti sırasından Bakan Kasapoğlu'na Lefter'in damadı Ömer Katmer eşlik etti.

Kabir ziyareti sırasında usta gazeteci Orhan Ayhan'a konuşan Bakan Kasapoğlu, Lefter'in spor tarihimizde ve futbolumuzda çok önemli izleri olduğunu belirterek, "Biz de bugün Adalar'daki ziyaretlerimizde spor odaklı bir çalışma gerçekleştirdik. Ordinaryusu, Lefter'i ziyaret etmeden de gidemezdik. Kendisinin, futbolumuza kazandırdıklarını hem biz bileceğiz hem de gençlerimiz çok iyi bilecek. Bizler de onu minnetle anmaya devam edeceğiz. Spor çok yönlü, pek çok anlamda sosyal etkileri olan bir olgu. Lefter, yaşam boyu spor tarzıyla milli takımımızı başarıyla temsil eden çok önemli bir sporcu. Özellikle gençlerimiz için bugünlerin ve yarınların sporcuları için sembol olan önemli bir isim" açıklamasını yaptı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber... Bakan Kasapoğlu'ndan Adalar çıkarması

Kaynak: İHA

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