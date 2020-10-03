Son dakika: Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı Nisan 2021'de açılacak
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Son dakika: Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı Nisan 2021'de açılacak

03.10.2020 11:40 | Son Güncelleme: 03.10.2020 12:29

Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattının Nisan 2021'de açılacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı devam eden Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattı Göktürk İstasyonu'nda incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu "Kağıthane - İstanbul Havalimanı arası Nisan 2021'de, Gayrettepe İstanbul Havalimanı arası ise 2021 yılı son çeyreğinde hizmete açılacak" dedi.

REKORLARIN PROJESİ

Gayrettepe -İstanbul Havalimanı metrosunun birçok açıdan rekorların projesi olacağını vurgulayan Karaismailoğlu, "Ülkemizde ilk defa on adet kazı makinesi bu metro projesinde kullanıldı. Projemiz Türkiye'nin en hızlı kazılan metro projesi olarak tarihe geçmiştir. Türkiye'nin en hızla metro araçları da burada kullanılacak. Türkiye'de metro araçlarının hız limiti 80 kilometre ancak bu hat saatte 120 kilometre hız yapacak şekilde projelendirildi" ifadelerini kullandı.

GAYRETTEPE METRO HATTI HAKKINDA

Toplam uzunluğu yaklaşık 70 kilometre olacak hattın, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı yönünde uzunluğu yaklaşık 37,5 kilometre, İstanbul Havalimanı-Halkalı yönünde ise 32 kilometre olarak tasarlandı. Gayrettepe – İstanbul Havalimanı Metro Hattı İstanbul Avrupa Yakasının kuzey kesiminde, doğu – batı aksında konumlandırıldı. Şişli, Kağıthane, Eyüp ve Arnavutköy İlçeleri'nden geçecek. Sefer sıklığının 3 dakika olarak planlandığı hatta, maksimum işletme hızı 120 km/saat olup, istasyonlar ve güzergâh araçların 4'lü veya 8'li diziler halinde işletilmesine imkân tanıyacak şekilde tasarlandı.

Son dakika: Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı Nisan 2021'de açılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (13)
BURUSLİ: pendik sabıha gokcen aır port ve pendık kaynarca tuzla hattı ne olacak senelerdır bır tık ılerleme yok bu bolgede bır bucuk mılyon ınsan yasıyor ıstanbul artık anadolu yakası ıstanbul ama hızmet sıfır nasıl olsa oy gelıyor mıllet cebte keklık
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TAN GÜRKAN: hayat o kadar ucuz değil beyler
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TURK: İmamoğlu birazdan paylaşır Instagram ında bitirdik diye
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