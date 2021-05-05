Kanuni sondaj gemisi ilk görevi için Karadeniz'e açıldı
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Kanuni sondaj gemisi ilk görevi için Karadeniz'e açıldı

Kanuni sondaj gemisi ilk görevi için Karadeniz'e açıldı
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Güncel

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin ilk görevi için Karadeniz'e açıldığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin ilk görevi için Karadeniz'e açıldığını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kanuni sondaj gemimiz ilk görevi için milletimizin duasıyla Karadeniz'e açıldı. İlk sondajını Sakarya Gaz Sahası'nda yapacak olan gemimiz, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirecek. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine 2020'de katılan 6. nesil derin deniz sondaj gemisi Kanuni, 227 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip olup 12 bin 200 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor.

Kanuni sondaj gemisi ilk görevi için Karadeniz'e açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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