Son dakika haber: Avustralya'da bir günde Kovid-19'dan 10 kişi daha öldü
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Son dakika haber: Avustralya'da bir günde Kovid-19'dan 10 kişi daha öldü

Son dakika haberi... Avustralya'nın Victoria eyaletinde son 24 saatte 459 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulurken, 10 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki can kaybı 155'e yükseldi.

Son dakika haber: Avustralya'da bir günde Kovid-19'dan 10 kişi daha öldü
26.07.2020 07:33 | Son Güncelleme: 26.07.2020 07:36

Avustralya'nın Victoria eyaletinde son 24 saatte 459 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulurken, 10 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki can kaybı 155'e yükseldi.

Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, geçerli nedenler dışında sokağa çıkma yasağı ve maske takma zorunluğu uygulanan eyaletin başkenti Melbourne'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kayıpları, vaka sayılarındaki artış ve alınan tedbirlerle ilgili bilgi verdi.

Son haftalarda virüsün hızla yayıldığı Melbourne kentinde 459 kişinin daha virüse yakalandığını açıklayan Başbakan Andrews, 7'si yaşlılar evinde olmak üzere virüse yakalanan 10 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Avustralya'da virüsten bir günde en fazla can kaybı yaşandı

Ülkede salgının başlamasından bu yana, bir günde ilk kez 10 kişinin hayatını kaybetmesi bugünü, Kovid-19'dan en fazla can kaybının yaşandığı gün haline getirdi.

Melbourne'da hayatını kaybeden 10 kişiden, 7'sinin erkek olduğunu ve yaşlarının 40 ila 70 arasında değiştiğini aktaran Başbakan Andrews, ölen 3 kadının yaşlarının ise 70-80 aralığında olduğunu bildirdi.

Vefat eden 40 yaşındaki erkeğin, Avustralya'da virüsten ölen en genç kayıplardan birisi olduğunu ve bu kişinin daha önceden bir hastalığı bulunup bulunmadığını araştırdıklarını dile getiren Andrews, ölenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Başbakandan gençlere kurallara uyun çağrısı

Gençlerin, Kovid-19'a karşı bağışıklık sistemlerinin güçlü olduğu gibi yanlış bir düşünceyle hareket ettiklerine ancak hastanelerde virüse yakalanan çok sayıda genç bulunduğuna işaret eden Başbakan Andrews, Melbourne'daki hastanelerde 42'si yoğun bakımda olmak üzere 228 hastadan, ikisi çocuk 8 kişinin 30 yaşın altında olduğuna dikkat çekti. Andrews, gençlerden kurallara uyarak doğru olanı yapmalarını istedi.

Eyalette devam eden kurallara ek yeni yasak veya kısıtlamaların gelip gelmeyeceğinin, yetkili sağlık uzmanlarının tavsiyeleriyle belirleneceğini aktaran Andrews, "Bu nedenle halk sağlığı uzmanları bize bir sonraki adımların ne olacağı konusunda bilgi verecek ve biz de bu tavsiyelere göre karar vereceğiz. Gelecek haftalarda ne durumda olacağımızı şimdiden söyleyemem." şeklinde konuştu.

Melbourne'da, geçerli nedenler olarak belirlenen "egzersiz, okula veya işe gitmek, tıbbi bakım almak veya vermek, yiyecek ve diğer temel malzemeleri satın almak" haricinde sokağa çıkan şahıslara kişi başına 1652, söz konusu nedenlerle sokağa çıkıp maske takılamayanlara da 200 Avustralya doları para cezası veriliyor.

Avustralya'da Kovid-19'dan can kaybı 155'e çıktı

Victoria ve Yeni Güney Galler eyaletlerinde Kovid-19 vakalarındaki artışın sürmesiyle ülke genelinde 3 milyon 859 binden fazla testte, virüse yakalananların sayısı 14 bin 401'e, aktif vaka sayısı da 4 bin 749'a yükseldi.

Kovid-19 teşhisi konulan 9 bin17 Avustralyalı sağlığına kavuşurken Melbourne'da 10 kişinin daha hayatını kaybetmesi, Avustralya'da virüsten ölenlerin sayısını 155'e yükseltti.

-Yeni Zelanda'da yeni vaka kaydedilmedi

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1754 kişiye yapılan testlerde pozitif vakaya rastlanmadı.

Ülkede, tamamı otellerde karantinada olan toplam 21 aktif vakanın dışında, hastanelerde Kovid-19'lu hasta bulunmuyor.

Aldığı sıkı tedbirlerle virüsün toplum içindeki yayılmasını sıfırlamayı başaran Yeni Zelanda'da, virüse yakalanan 22 kişi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

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