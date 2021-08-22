Antalya'da gecekondu yangında kullanılamaz hale geldi
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Antalya'da gecekondu yangında kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

-Antalya'da gece kondu yangında küle döndü Antalya'da itfaiye tarafından söndürülen yangında gecekondu ev kullanılamaz hale geldi.

-Antalya'da gece kondu yangında küle döndü

ANTALYA - Antalya'da itfaiye tarafından söndürülen yangında gecekondu ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 644 sokak üzerinde kullanılmayan 2 katlı gecekonduda meydana geldi. Gecekondudan duman çıktığını fark edenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla beraber olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kısa sürede söndürürken, bir süre de soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrasında gecekondu kullanılamaz hale geldi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Antalya'da gecekondu yangında kullanılamaz hale geldi
Antalya'da gecekondu yangında kullanılamaz hale geldi
Antalya'da gecekondu yangında kullanılamaz hale geldi
Antalya'da gecekondu yangında kullanılamaz hale geldi
Antalya'da gecekondu yangında kullanılamaz hale geldi
Antalya'da gecekondu yangında kullanılamaz hale geldi
Antalya'da gecekondu yangında kullanılamaz hale geldi
Antalya'da gecekondu yangında kullanılamaz hale geldi
Antalya'da gecekondu yangında kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün

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