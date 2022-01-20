Son dakika haber: Altınordu Kubilay Aktaş'ı transfer etti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Altınordu Kubilay Aktaş'ı transfer etti

Son dakika haber: Altınordu Kubilay Aktaş'ı transfer etti
AA - Haberler | Spor

Son dakika haberleri: Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Manisa FK'den 27 yaşındaki Kubilay Aktaş'ı kadrosuna kattı.

ALTINORDU, ORDU (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Manisa FK'den 27 yaşındaki Kubilay Aktaş'ı kadrosuna kattı.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, Kubilay Aktaş'la 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kubilay Aktaş, Altınordu ile başarılı olmak istediğini belirterek, "Altınordu'yu Türkiye'de herkes biliyor. Kendini ispat etmiş bir kulüp. Burada genç arkadaşlarla birlikte mücadele edeceğiz. Biz de onlara kendi tecrübelerimizi aktaracağız. Onlara ağabeylik yapmak güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

Altınordu'nun lig sıralamasında hak ettiği yerde olmadığını kaydeden Kubilay Aktaş, kısa vadede istedikleri sonuçları alıp ligin alt sıralarından kurtulmak istediklerini bildirdi.

AA - Spor Haberleri

Kubilay Aktaş, Altınordu, Spor Toto, Manisa, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title