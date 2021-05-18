Altının kilogramı 500 bin 450 liraya yükseldi
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Altının kilogramı 500 bin 450 liraya yükseldi

Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 500 bin 450 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 497 bin 300 lirayı, en yüksek ise 502 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artarak 500 bin 450 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 1.660 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 829 milyon 209 bin 523,62 lira, işlem miktarı ise 1.660,48 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 911 milyon 126 bin 835,91 oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler Ticareti, Uğuras Kıymetli Madenler, Yıldız Döviz ve Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 500 bin 450 liraya yükseldi
Altının kilogramı 500 bin 450 liraya yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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