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Son dakika haber! Aliağaspor FK transferde hız kesmiyor

Son dakika habere göre Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Aliağaspor FK, 3 yeni futbolcuya daha imza attırdı.

Son dakika haber! Aliağaspor FK transferde hız kesmiyor
24.08.2020 18:21 | Son Güncelleme: 24.08.2020 18:26

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Aliağaspor FK, 3 yeni futbolcuya daha imza attırdı. Aliağaspor Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal, takımı hak ettiği yere getirmek için çabaladıklarını ve önümüzdeki sezon şampiyonluk hedeflediklerini söyledi.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) yer alan Aliağaspor FK kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 8 yeni ismi renklerine bağlayan Aliağaspor FK, transferde hız kesmiyor. 2020-2021 sezonunda şampiyonluğu ve profesyonel lige çıkmayı hedefleyen sarı-siyahlı ekip, Aliağa Atatürk Stadyumu'nda Aliağaspor FK Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal ve Teknik Direktör Hakan Şapçı'nın yer aldığı imza töreniyle 3 yeni isimle daha anlaşmaya vardı. Aliağa temsilcisi, Çiğli Belediyespor'dan stoper oyuncusu Ata Mert Yavuz (23), Eşmekaya Sultanhanıspor'dan orta saha oyuncusu Murat Ulusoy (22) ve Mardin Fosfatspor'dan sağ bek oyuncusu Yusuf Kılıç'ı (28) transfer etti.

"Alİağa'ya şampiyonluk yakışır"

Üç yeni ismin daha sarı siyahlı-renklere bağlandığı tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Aliağaspor FK Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Önal, "Şampiyonluk yolunda hız kesmeden kulübümüze ve Aliağa'mıza ligin iyi futbolcularını kazandırmaya devam ediyoruz. Aliağaspor'u bulunması gereken lige çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu daha başlangıç, transfer sürecimiz devam ediyor. Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'ın destekleriyle takımımızı daha iyi yerlere getireceğiz. Takımımızı, Aliağa'yı hak ettiği yere getirmek için çalışıyoruz. Aliağalı futbolseverler her şeyin en iyisini hak ediyor. Güçlü bir taraftarımız var, bu taraftara şampiyonluk yakışır. Yönetimimiz, teknik ekibimiz ve oyuncularımızla birlikte şampiyonluk için gece gündüz çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Takıma yeni katılan oyuncular ise hedeflerinin yeni sezonda Aliağaspor FK'yla şampiyon olarak profesyonel lige çıkmak istediklerini kaydetti. - İZMİR

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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