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Son dakika haber: Aliağaspor FK'dan 5 transfer birden

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika haber: Aliağaspor FK'dan 5 transfer birden

Son dakika haber: 2021-2022 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nde mücadele edecek olan Aliağaspor FK, 19 Kasım'da sona erecek transfer sezonu öncesinde kadrosunu 5 yeni isim ile güçlendirdi.

2021-2022 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nde mücadele edecek olan Aliağaspor FK, 19 Kasım'da sona erecek transfer sezonu öncesinde kadrosunu 5 yeni isim ile güçlendirdi.

Aliağa'nın futboldaki tek temsilcisi Aliağaspor FK, 30-31 Ekim'de başlayacak olan Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'ne sayılı günler kala, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Transfer dönemine hızlı başlayan sarı siyahlılar, daha önce 13 futbolcu ile sözleşme imzalayıp 6 futbolcu ile de sözleşme yenilemişti.

Sarı siyahlı kulüp, son olarak 5 yeni isim ile kadrosunu yeniledi. Forvet, orta saha ve stoper mevkileri için yeni sözleşmeler imzalayan Aliağa temsilcisi, forvet bölgesine Diyarbakıspor'dan Sercan Bıyık (27), stoper bölgesine Çankaya FK'dan Bilal Hallaçlar (26), Kozan Spor'dan İlkay Gül (22) orta sahasına da Kızılcabölükspor'dan Abdullah Altıntaş (22) ile Söke Spor'dan Timurcan Gök'ü (22) transfer etti. Anlaşılan futbolcular ile Futbol Şube Sorumlusu Turgay Mete'nin de katılımıyla kulüp binasında imza töreni düzenlendi. - İZMİR

Son dakika haber: Aliağaspor FK'dan 5 transfer birden

Son dakika haber: Aliağaspor FK'dan 5 transfer birden

Son dakika haber: Aliağaspor FK'dan 5 transfer birden

Son dakika haber: Aliağaspor FK'dan 5 transfer birden

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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