Son dakika haber | Albaraka'da "7/24 Kolay Para Transferi Dönemi" başlıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Albaraka'da "7/24 Kolay Para Transferi Dönemi" başlıyor

22.11.2020 11:37 | Son Güncelleme: 22.11.2020 11:40
Son dakika haber | Albaraka'da

Gelen son dakika haberine göre Albaraka Türk müşterileri, IBAN ya da hesap numarasına gerek duymaksızın EFT veya havale para transferlerini 7 gün 24 saat boyunca dijital kanallardan kolaylıkla gerçekleştirebilecek.

Albaraka Türk müşterileri, IBAN ya da hesap numarasına gerek duymaksızın EFT veya havale para transferlerini 7 gün 24 saat boyunca dijital kanallardan kolaylıkla gerçekleştirebilecek.

Albaraka Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, müşteri deneyimini daha konforlu hale getirecek bir yeniliğe daha imza atıyor.

Hayata geçecek yeni uygulamayla birlikte Albaraka müşterileri, IBAN ya da hesap numarasına ihtiyaç duymadan para transferlerini gerçekleştirebilecek.

EFT veya havale para transfer işlemlerini kolaylaştırabilmek adına müşterilerin IBAN ya da hesap numaralarını, cep telefonu numarası, TC kimlik numarası, e-posta adresi, vergi kimlik numarası veya pasaport numarası gibi bilgilerin herhangi biri ile eşleştirmeleri yeterli olacak.

Ayrıca yabancı uyruklu müşteriler de IBAN ya da hesap numaralarını yabancı kimlik numaraları ile eşleştirerek aynı hizmetten yararlanabilecek.

Para transferlerinde hayata geçecek olan bir diğer yenilik ise saat kısıtlamasının ortadan kalkması olacak. Yeni uygulamayla birlikte Albaraka Türk müşterileri internet veya mobil şube üzerinden 7 gün 24 saat boyunca tüm EFT işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

İlgili Haberler

'FAST' ve 'Kolay Adres' ile para transferleri IBAN gerekmeden mümkün olacak
"FAST" ve "Kolay Adres" ile para transferleri IBAN gerekmeden mümkün olacak
Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek
Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal, hızlı başladı! Artık 7 gün 24 saat EFT yapılabilecek
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 'Aşı çalışmalarından gelen olumlu haberler, 2021'in ikinci yarısında toparlanma dönemi başlayabileceğine işaret ediyor'
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Aşı çalışmalarından gelen olumlu haberler, 2021'in ikinci yarısında toparlanma dönemi başlayabileceğine işaret ediyor"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Donald Trump Ekrem İmamoğlu Alaattin Çakıcı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kutsi Cem Yılmaz İdil Fırat İrem Derici
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı Lewis Hamilton
Tüm Haberler Bursa Ankara Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Albaraka'da "7/24 Kolay Para Transferi Dönemi" başlıyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 11:49:15. #1.14#
title