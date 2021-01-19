Son dakika haber: Akıllı telefon üreticisi Tecno, Türkiye'ye 25 milyon dolardan fazla yatırım yapacak
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Son dakika haber: Akıllı telefon üreticisi Tecno, Türkiye'ye 25 milyon dolardan fazla yatırım yapacak

19.01.2021 10:39 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:42
Son dakika haber: Akıllı telefon üreticisi Tecno, Türkiye'ye 25 milyon dolardan fazla yatırım yapacak

Gelen son dakika haberlerine göre Akıllı telefon üreticisi Tecno, Türkiye'de yerli üretim için 25 milyon dolardan fazla yatırım yapacak.

Akıllı telefon üreticisi Tecno, Türkiye'de yerli üretim için 25 milyon dolardan fazla yatırım yapacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tecno üretim planlaması için gerekli adımlar çoktan atıldı ve ilk yerli Tecno, mart ayı içerisinde üretilmiş olacak.

Bu somut adımla birlikte Tecno, Türk ekonomisine olan güvenini ifade ederken, hatırı sayılır miktarda iş imkanı oluşturacak ve Türk tüketicisinin beklentilerine kulak veren, pazara uyumlu cihaz üretecek. Bu yatırım hamlesi, markanın Türk pazarında önemli bir oyuncu olma kararlılığını gösteriyor.

Dünyada tanınan, Manchester City gibi birçok dünya markasının global sponsoru olan Tecno, aralık ayında Türk pazarı ile 3 modeli sayesinde tanışmıştı. Hemen ardından Türkiye'deki yerli ortağı ile birlikte üretim sürecini hemen başlatarak Türk tüketicisinin yakından tanıdığı, tercih ettiği, yerli bir marka olmayı hedefliyor.

İstanbul Pendik'te olacak fabrika, öncelikli olarak Türk tüketicisinin hem fiyat hem kalite beklentilerine hizmet vermek ve aynı zamanda Avrupa pazarına dağıtım sağlayacak bir üretim üssü olmak için kuruluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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