Son dakika haber | Adana merkezli 10 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 10 zanlı yakalandı
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Son dakika haber | Adana merkezli 10 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 10 zanlı yakalandı

Son dakika haber | Adana merkezli 10 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 10 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Spor

Son dakika haberlerine göre Adana merkezli 10 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adana merkezli 10 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), FETÖ/PDY iş birlikçilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin adreslerinin tespit edilmesinin ardından Adana merkezli Adıyaman, Ankara, Mersin, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Siirt, Van ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgütün evlerinde ablalık yaptığı ve buralarda kaldığı iddia edilen 10 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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Son dakika haber | Adana merkezli 10 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 10 zanlı yakalandı - Haberler Spor
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