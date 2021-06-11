Son dakika haber! Adana'da evinin damında tüfekle havaya ateş açıp polise direnen kişi gözaltına alındı
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Son dakika haber! Adana'da evinin damında tüfekle havaya ateş açıp polise direnen kişi gözaltına alındı

Son dakika haber! Adana'da evinin damında tüfekle havaya ateş açıp polise direnen kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Adana'da, evinin damından pompalı tüfekle havaya ateş açıp yaklaşık 4 saat polise direnen şüpheli, gözaltına alındı.

Adana'da, evinin damından pompalı tüfekle havaya ateş açıp yaklaşık 4 saat polise direnen şüpheli, gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde yaşayan O.E'nin, evinin damından pompalı tüfekle havaya ateş açtığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerinin ikna çabasına rağmen şüpheli O.E'nin damdan inmemesi ve havaya ateş açmaya devam etmesi üzerine, bölgeye özel harekat ve terör ekipleri de yönlendirildi.

Evin çevresinde uzun namlulu silahlarla önlem alan ekipler, sokakları da zırhlı araçlarla kapattı.

Yaklaşık 4 saat süren ikna çalışmalarına rağmen direnmeye devam O.E. bir süre sonra damdan inerek eve girdi.

Bunun üzerine eve operasyon düzenleyen özel harekat polisleri, kapıyı koçbaşıyla kırarak şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan O.E. evden çıkartıldığı sırada çevredeki vatandaşların saldırısına uğradı. Özel harekat polisi, havaya ateş açarak grubu dağıttı.

O.E. ve zanlıya saldıran bir şüpheli, Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Son dakika haber! Adana'da evinin damında tüfekle havaya ateş açıp polise direnen kişi gözaltına alındı
Son dakika haber! Adana'da evinin damında tüfekle havaya ateş açıp polise direnen kişi gözaltına alındı
Son dakika haber! Adana'da evinin damında tüfekle havaya ateş açıp polise direnen kişi gözaltına alındı
Son dakika haber! Adana'da evinin damında tüfekle havaya ateş açıp polise direnen kişi gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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