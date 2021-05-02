Son dakika haber! ADANA'DA DEREDE TOPLU BALIK ÖLÜMÜ

Son dakika haber... ADANA'nın Feke ilçesindeki Salam Deresi'nde çok sayıda balık öldü.

ADANA'nın Feke ilçesindeki Salam Deresi'nde çok sayıda balık öldü. Göl kıyısını kaplayan ölü balıklar, köylüyü tedirgin etti.

İlçeye bağlı Ortaköy Mahallesi'nde bulunan Salam Deresi'ni gezen köylüler, çok sayıda balığın kıyıya vurduğunu gördü. Balık ölümleri nedeniyle tedirgin olan köylülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, sudan numune aldı. Göl kıyısındaki ölen balıkların görüntüsü, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde ölü balıkların kıyı şeridini kapladığı görüldü. Köy muhtarının balık ölümleri ile ilgili olarak girişimlerde bulunacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı