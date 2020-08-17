Son dakika haber... 26. Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı Son dakika habere göre Kayseri'de, Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 26'ncısı gerçekleştirilen Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı başarıyla tamamlandı.

Kayseri'de, Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 26'ncısı gerçekleştirilen Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı başarıyla tamamlandı.

Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, HADAK tarafından organize edilen Sütdonduran Kampı ve Erciyes Zirve Tırmanışı için farklı kentlerden gelen 20 dağcıyla, doğa ile baş başa iki gün geçirmek isteyen doğa tutkunu vatandaşlar, 2 bin 700 metre rakımlı Sütdonduran Yaylası'nda bir araya geldi.

Zirve tırmanışına 20 sporcudan 12'si katıldı. Gece yola çıkan sporculardan 10'u zirveye ulaştı.

İlçeye gelen sporcularla buluşan Hacılar Belediye Başkanı ve HADAK Başkanı Bilal Özdoğan, bu yıl pandemi nedeniyle katılımı sınırlı tuttuklarını belirtti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hakan Özdemir de "Faaliyetimiz başarıyla tamamlandı. Zirve tırmanışına katılan ve bizlere en ufak bir zorluk yaşatmayan dağcılarımıza teşekkür ediyorum. Bu faaliyetin gerçekleştirilmesinde bizlere destek veren Hacılar Belediye Başkanımız Bilal Özdoğan, tüm belediye çalışanları ile HADAK görevlilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA