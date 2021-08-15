Son dakika haber! 18 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 16 madalya kazanan milli sporcular, takım halinde birinci oldu
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Son dakika haber! 18 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 16 madalya kazanan milli sporcular, takım halinde birinci oldu

Son dakika haber! 18 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 16 madalya kazanan milli sporcular, takım halinde birinci oldu
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Son dakika haberler... 18 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 16 madalya kazanan milli sporcular, madalya sıralamasının ilk sırasında yer almayı başardı.

18 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası'nda 16 madalya kazanan milli sporcular, madalya sıralamasının ilk sırasında yer almayı başardı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15 ülkeden 300'den fazla sporcunun yarıştığı 18 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası, Sırbistan'ın Kraljevo kentinde gerçekleştirildi.

Milli Takım, 6 altın, 2 gümüş ve 8 bronzla madalya sıralamasının zirvesinde yer aldı.

Millilerde altın madalyalar, 100 metrede Taygun Artan Özcihan, gülle atmada Ali Peker ve Özlem Tohumcu, cirit atmada Muhammet Hanifi Zengin, 800 metrede Süreyya Yıldız ve 4×100 metre erkekler bayrak takımından geldi.

Şampiyonada milli atletlerin aldığı dereceler şöyle:

Erkekler:

100 metre: 1. Taygun Artan Özcihan (10.80)

Gülle atma: 1. Ali Peker (19.97)

Cirit atma: 1. Muhammet Hanifi Zengin (69.90)

4×100 metre: 1. 18 Yaş Altı Milli Takımı (T.Artan Özcihan, Taha Özal, Orçun Ünalan, Muhammet Fatih Göç) (41.66)

2 bin metre su engelli: 2. Diyar Ergüven (6.00.37)

Cirit atma: 2. Burak Demirkesen (68.80)

400 metre: 3. Cem Özsu (49.65)

800 metre: 3. Halil Tekin (1.57.16)

1500 metre: 3. Bahri Doğru (3.59.52)

Üç adım atlama: 3. Ebubekir Erdoğan (14.10)

Kadınlar:

800 metre: 1. Süreyya Yıldız (2.16.99)

Gülle atma: 1. Özlem Tohumcu (15.78)

1500 metre: 3. Hatice Kılıç (4.35.10)

3000 metre: 3. Melisa Tasa (10.41.15)

2000 metre su engelli: 3. Sıla Bayır (7.03.72)

Yüksek atlama: 3. Aleyna Karaca (1.71)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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