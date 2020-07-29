Son dakika... Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ege Endüstri 798,80 835,10 -4,35 ...
29.07.2020 13:31 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:37
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Endüstri
|798,80
|835,10
|-4,35
|Tekfen Holding
|15,09
|15,59
|-3,21
|Trakya Cam
|3,87
|3,98
|-2,76
|Bizim Mağazaları
|17,36
|17,84
|-2,69
|Enerjisa Enerji
|8,36
|8,59
|-2,68
|Klimasan Klima
|15,71
|16,10
|-2,42
|Ülker Bisküvi
|26,10
|26,74
|-2,39
|Anadolu Efes
|19,62
|20,04
|-2,10
|Şişe Cam
|5,90
|6,01
|-1,83
|DO-CO
|370,50
|377,20
|-1,78
|İş Finansal Kiralama
|3,92
|3,99
|-1,75
|Bim Mağazalar
|72,60
|73,80
|-1,63
|MLP Sağlık
|17,18
|17,46
|-1,60
|Petkim
|4,01
|4,07
|-1,47
|İş Bankası (C)
|4,96
|5,03
|-1,39
|Bagfaş
|17,17
|17,41
|-1,38
|Aygaz
|12,90
|13,08
|-1,38
|Gübre Fabrikaları
|28,40
|28,78
|-1,32
|Halk GMYO
|2,33
|2,36
|-1,27
|Sabancı Holding
|8,75
|8,86
|-1,24
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Kaynak: AA