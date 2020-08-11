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Son dakika... Günlük işlem hacmi 100 milyar dolara yaklaştı

Son dakika haberine göre Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi 97.84 milyar dolar ile 100 milyar dolar sınırına yaklaştı.

Son dakika... Günlük işlem hacmi 100 milyar dolara yaklaştı
11.08.2020 08:31 | Son Güncelleme: 11.08.2020 08:31

Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi 97.84 milyar dolar ile 100 milyar dolar sınırına yaklaştı.

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.34 düşüşle 11,833.97 dolara ve piyasa hacmi de 218.41 milyar dolar ile yeniden 220 milyar doların altına geriledi. Pazartesi günü 12,015.56 doları gören Bitcoin'in piyasa hacmi de 221.76 milyar dolara ulaştı.

Kripto para piyasalarında Pazartesi günü 360 milyar doları da aşarak 364.6 milyar dolara yükselen toplam piyasa hacmi son 24 saatte yaklaşık 1.8 milyar dolarlık düşüşle 362.82 milyar dolara çekildi.Kripto para piyasalarındaki son 24 saatlik işlemler sonucunda en büyük 100 birimin 39'u gerilerken, bunların 9 tanesi ilk 10 birim arasındaydı.Toplam 6,381 kripto para biriminin işlem gördüğü 25,095 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi 97.84 milyar doları bulurken, toplam piyasa hacminin yüzde 60.2'sini Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 1.34 düşüşle 11,833.40 dolar,2.Ethereum yüzde 0.58 düşüşle 394.63 dolar,3.XRP yüzde 2.17 artışla 0.30 dolar,4.Tether yüzde 0.14 düşüşle 1.00 dolar,5.Bitcoin Cash yüzde 1.68 düşüşle 301.67 dolar,6.Chainlink yüzde 2.39 düşüşle 13.18 dolar,7.Bitcoin SV yüzde 1.41 düşüşle 225.11 dolar,8.Litecoin yüzde 0.03 düşüşle 58.25 dolar9.Cardano yüzde 1.20 düşüşle 0.14 dolar,10.Binance Coin yüzde 0.90 düşüşle 22.49 dolardan işlem görüyordu.New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı (NYDFS) düzenleyicileri tarafından 3 Ağustos'ta yayımlanan rapora göre, listeleme ve ticaret işlemleri için sekiz kripto para birimine onay verildi. Bunlar arasında Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Binance, Gemini, Pax Gold ve Paxos Standard yer alıyor. "New York'ta, sanal para ticari faaliyetlerini yürütmek üzere DFS tarafından lisanslanan herhangi bir kuruluş, onaylanmış işlemler için listede yer alan coin'leri kullanabilir" diyen NYDFS, işletmelerden, birimleri kullanmadan önce düzenleyici kurumun bilgilendirilmesini istedi.Kripto para birimleri için hazırlanan işletme lisansı olan "BitLicense" veren birincil düzenleyici kurum konumunda olan NYDFS, genellikle yeni düzenlemelerin öncüsü olarak biliniyor.Cointelegraph'ın haberine göre, Haziran ayında düzenleyici kurum, kripto şirketlerinin token listelemeleri için koşullu lisans izni vermeye başlamıştı. Buna göre firmalar; altyapı, sermaye ve personel gereksinimleri ile ilgili rehberlik almak için BitLicense lisansı olan şirketlerle ortaklık kurabiliyorlar.

 


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Kaynak: DHA

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