Son Dakika! Yükselişini sürdüren gram altın 530 liradan işlem görüyor

Son dakika! ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimi henüz sonuçlanmazken, bu durum altın fiyatında etkili oldu. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 530 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 865 liradan, cumhuriyet altını da 3.451 liradan işlem görüyor.