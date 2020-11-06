Son Dakika! Yükselişini sürdüren gram altın 530 liradan işlem görüyor
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Son Dakika! Yükselişini sürdüren gram altın 530 liradan işlem görüyor

06.11.2020 11:03 | Son Güncelleme: 06.11.2020 11:15

Son dakika! ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimi henüz sonuçlanmazken, bu durum altın fiyatında etkili oldu. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 530 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 865 liradan, cumhuriyet altını da 3.451 liradan işlem görüyor.

Yeni haftaya yükseliş yönünde başlayan altın, hafta içinde de yükselişini sürdürdü. Dün güne 521 liradan başlayan gram altın, haftanın son gününe 530 liradan başladı. Aynı dakikalarda çeyrek altın 865 liradan, cumhuriyet altını da 3.451 liradan işlem görüyor.

DOLAR ENDEKSİNDEKİ GERİLİME ALTININ ONS FİYATINI ETKİLEDİ

Analistler, dolar endeksindeki gerilemenin altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının takip edileceğini belirtti.

ABD SEÇİMLERİNDEKİ BELİRSİZLİK ALTIN FİYATINI ETKİLEDİ

ABD'deki başkanlık seçimi sonuçları henüz netleşmezken ülkedeki artan gerilim, koronavirüs salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.890 doların destek, 1.920 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Son Dakika! Yükselişini sürdüren gram altın 530 liradan işlem görüyor
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