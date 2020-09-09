Trump'ın serveti koronavirüsün etkisiyle 600 milyon dolar azaldı
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Trump'ın serveti koronavirüsün etkisiyle 600 milyon dolar azaldı

Forbes Dergisi'ne göre ABD Başkanı Donald Trump'ın serveti koronavirüsün etkisiyle 600 milyon dolar azaldı. Trump'ın mal varlığı 2,5 milyar dolara geriledi.

09.09.2020 10:08 | Son Güncelleme: 09.09.2020 10:55

ABD Başkanı Donald Trump'ın net mal varlığı son 1 yılda yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle 600 milyon dolar azalarak 2,5 milyar dolara geriledi. Forbes'un 'En Zengin 400 Amerikalı' listesinde Trump, 64 basamak gerileyerek, 339'uncu sıraya düştü.

KAYBIN BAŞLICA NEDENİ KORONAVİRÜS

Son 1 sene içinde 600 milyon dolar kaybettiği belirtilen Trump'ın toplam mal varlığı 3,1 milyar dolardan, 2,5 milyar dolara geriledi. Dergisinin uzmanları, Trump'ın mal varlığındaki bu kaybın başlıca nedeninin ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs salgını olduğunu belirtti.

DERGİNİN 'EN ZENGİN 400 AMERİKALI' LİSTESİNDEKİ İLK 3 İSİM

- Listenin 1'inci sırasında, 179 milyar dolarla ABD'li e-ticaret devi Amazon'un Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos yer aldı.

- Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 111 milyar dolarla listenin ikinci sırasında yer aldı.

- Listenin 3'üncü sırasında 85 milyar dolarla Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg yer aldı.

Trump'ın serveti koronavirüsün etkisiyle 600 milyon dolar azaldı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (2)
HAKAN: beter olsun inşaallah. koronayı zaten kendi çıkardı. o şimdi 600 milyon kaybeder ama 2 yıl sonra yüz mislini kazanır az çakal değil bu turp
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LEDUNİ: yazık yahu para toplayıp gönderelim adam zor durumda
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