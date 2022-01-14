Son Dakika | TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİ ÖLDÜ

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde altyapı çalışması sırasında toprak altında kalan Salih Şentürk (36) yaşamını yitirdi.

Olay öğle saatlerinde, Kandıra ilçesi Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerinin altyapı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Kanalın içerisinde çalışan Salih Şentürk, toprağın altında kaldı. Mesai arkadaşları toprağı kazarak Şentürk'e ulaşmaya çalışırken, 112 Acile de haber verildi. Bölgeye gelen ekipler, toprağa gömülen Şentürk'ü çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen Şentürk yaşama geri döndürülemedi. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, soruşturma başlattı.