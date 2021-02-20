Son dakika gündem: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'nin ABD'nin yeni hükümetine düşünce kuruluşları vasıtasıyla muhbirlik yapıp yapmadığı milli vicdan tarafından...
20.02.2021 15:55 | Son Güncelleme: 20.02.2021 15:58
Son dakika gelişmesine göre MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'nin ABD'nin yeni hükümetine düşünce kuruluşları vasıtasıyla muhbirlik yapıp yapmadığı milli vicdan tarafından sorgulanmaktadır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP'nin ABD'nin yeni hükümetine düşünce kuruluşları vasıtasıyla muhbirlik yapıp yapmadığı milli vicdan tarafından sorgulanmaktadır. Yazılan karanlık senaryonun iç yüzü aydınlanmaya başlamıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven