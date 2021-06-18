Son dakika gündem: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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Son dakika gündem: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarsus, Erdemli, Silifke ve Yenişehir ilçelerinde uyuşturucu şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli yakalandı, zanlıların adreslerinde 109 gram sentetik uyuşturucu, 183 kök Hint keneviri ve 432 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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