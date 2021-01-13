Son dakika gündem: Memur-Sen seyyanen zam talebini Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'a iletti
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Son dakika gündem: Memur-Sen seyyanen zam talebini Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'a iletti

13.01.2021 12:37 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:42
Son dakika gündem: Memur-Sen seyyanen zam talebini Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'a iletti

Bir son dakika haberine göre Memur-Sen yönetimi, kamu görevlilerine seyyanen zam verilmesi talebini Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a iletti.

Memur-Sen yönetimi, kamu görevlilerine seyyanen zam verilmesi talebini Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a iletti.

Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Ali Yalçın ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri Hazine ve Maliye Bakanı Elvan tarafından kabul edildi.

Kabulde, kamu görevlilerinin alım gücünün düştüğüne dikkati çekerek seyyanen zam beklentilerini Bakan Elvan'a ileten Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Açıklanan 14,6'lık enflasyon söz konusu. Ancak sahada gerçek enflasyonun bu olmadığını biliyoruz. Gıda enflasyonu yüzde 19'u gördü. Vergilere bakıyoruz 9,21 arttı. Asgari ücret ise 21,56 oranında artırıldı. Bu rakamlar ışığında görüyoruz ki gerçek enflasyonun hesaplanması zor değil. Kamu görevlilerinin alım gücünün düştüğü herkesin malumu, seyyanen zam istiyoruz."

Sözleşmelilerin kadro talebi de aktarıldı

Kabulde, kamuda sözleşmeli istihdam konusu da gündeme geldi.

Yalçın, kamuda sözleşmeli statüsünün son bulması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kamuda sözleşmeli sayısı 400 bini aştı. Kamudaki sözleşmeliler arasındaki özlük hakları farklılığı da 20'yi buldu. Bu konunun da gündeme alınması gerekiyor. Kamuda sözleşmeli memurluk son bulmalı, kamuda istihdam modeli 'kadrolu' olmalıdır."

Bakan Elvan'a sağlık çalışanlarının taleplerini de ileten Yalçın, "Sağlık çalışanlarına yapılan ek ödemelerde sorunlar var. Bu sorunların başında ise hala yapılmamış ek ödemeler var. Bu sorunlar giderilmeli. Sorunların giderildiği gibi belirsizlik de bitirilmeli." ifadelerini kullandı.

Yalçın, Belediyeler Kanun'a tabi yerel yönetimlerde çalışan sözleşmeli personele kadrolarının bir an önce verilmesini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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