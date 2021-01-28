Son dakika gündem: Elazığ'da 4 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında ağır yaralanan çocuk kurtarılamadı

Elazığ'da, 4 Ocak'ta otomobil ile su damacanaları yüklü hafif ticari aracın çarpışması sonucu üçü aynı aileden 4 kişinin öldüğü kazada yaralanan kız çocuğu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kentte, 4 Ocak'ta Kuzey Çevre Yolu'nda meydana gelen kazada yaralanan 12 yaşındaki Sude Sesveren, tedavi gördüğü özel bir hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kuzey Çevre Yolu'nda 4 Ocak'ta meydana gelen kazada, Mehmet Kaya (65) idaresindeki 23 K 5497 plakalı otomobil, Necmettin Erbakan Bulvarı'nda Ali Yiğit (33) yönetimindeki su damacanaları yüklü 23 HT 937 plakalı hafif ticari araçla çarpışmıştı.

Kazada, sürücü Kaya (65) ile eşi Makbule (68) ve kızı Sevgi Sesveren (32) ile sürücü Yiğit hayatını kaybetmiş, otomobilde bulanan sürücü Kaya'nın torunu Sude Sesveren ile hafif ticari araçtaki Hüseyin Yiğit yaralanmıştı.

Kazada, hayatını kaybeden sürücü Kaya ile eşi ve kızının cenazeleri Asri Mezarlığı'nda yan yana defnedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen