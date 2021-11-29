Son dakika gündem: EBER GÖLÜ'NDE SAZLIK ALAN YANGINI

ÇAY, AFYON (DHA) - AFYONKARAHİSAR'daki Eber Gölü'nün Çay ilçesine bağlı Çayırpınar köyü kıyısındaki sazlıkta çıkan yangın itfaiyenin 2 saatlik çalışması sonrası söndürüldü.

Afyonkarahisar'da, Bolvadin Çay ve Sultandağı ilçeleri arasında yer alan Eber Gölü kenarındaki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çay ilçesindeki Çayırpınar köyü kıyısında çıkan yangına Çay Belediyesi ile çevre ilçelere bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Göl zemininin bataklık olmasından dolayı alevler itfaiyenin müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme devam ediyor.

Eber Gölü'nde Çayırpınar köyü kıyısındaki sazlıklarda 10 Kasım Çarşamba, 16 Kasım Salı günü de yangın çıkmıştı. Çevresindeki 10'a yakın köyde yaşayanların balıkçılık ve kamış üretiminde gelir kapısı olan Eber Gölü, çok sayıda kuş türüne de evsahipliği yapıyor. Göldeki sazlıktan hasat edilen kamışlar, birçok ülkeye ihraç ediliyor.