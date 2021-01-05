Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Şehit Polis Fethi Sekin'i andı
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Şehit Polis Fethi Sekin'i andı

05.01.2021 13:03 | Son Güncelleme: 05.01.2021 13:06
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Şehit Polis Fethi Sekin'i andı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir Adliyesi önünde PKK'lı teröristlerin saldırısında gösterdiği kahramanlıkla çok sayıda kişinin hayatını kurtaran şehit polis Fethi Sekin'e rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir Adliyesi önünde PKK'lı teröristlerin saldırısında gösterdiği kahramanlıkla çok sayıda kişinin hayatını kurtaran şehit polis Fethi Sekin'e rahmet diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatanı ve milleti için canını siper eden kahraman polisimiz Fethi Sekin'i şehadetinin 4'üncü yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Tüm aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. "ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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