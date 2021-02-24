Son dakika gündem: Bursa'da bir kişinin tabancayla vurulma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde trafikte yol verme meselesinden çıkan tartışmada vurulan kişi tedavi altına alınırken olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde servis minibüsü şoförü Yücel Ç. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

İkili araçlarından inip kaldırımda bir süre tartıştıktan sonra araçlarına doğru ilerledi. Bu sırada diğer aracın sürücüsü belinden çıkardığı tabancayla Yücel Ç'ye ateş etti.

Yaralanan Yücel Ç, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada şüphelinin Yücel Ç. ile konuşması ve daha sonra tabancayla vurma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Balcıkoca