Son dakika gündem: BARTIN Ünlü gitarist Soner Egesel, otelde intihar etti
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Son dakika gündem: BARTIN Ünlü gitarist Soner Egesel, otelde intihar etti

Son dakika haberi... Ünlü gitarist Soner Egesel, otelde intihar ettiHACETTEPE Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gitar Sanat Dalı öğretim görevlisi olan ünlü gitarist Soner Egesel (52), tatil için geldiği Bartın'daki otelde, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Son dakika gündem: BARTIN Ünlü gitarist Soner Egesel, otelde intihar etti
24.08.2020 14:22 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:27

Ünlü gitarist Soner Egesel, otelde intihar etti

HACETTEPE Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gitar Sanat Dalı öğretim görevlisi olan ünlü gitarist Soner Egesel (52), tatil için geldiği Bartın'daki otelde, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdi.

Olay, dün merkeze bağlı Kemer Köprü Mahallesi'ndeki otelde meydana geldi. Kente tatil için geldiği öğrenilen, Türkiye'nin önemli gitaristlerinden, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gitar Dalı öğretim görevlisi Soner Egesel, kaldığı otel odasında yanında bulunan tabancayı başına dayayıp, ateşledi. Silah sesini duyan otel çalışanlarının haber vermesiyle odaya giren sağlık ekipleri, hareketsiz yatan Egesel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Egesel'in cansız bedeni, Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soner Egesel'in intiharıyla ilgili soruşturma sürüyor.

FAZIL SAY, ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Piyanist ve besteci Fazıl Say ise sosyal medya hesabından Soner Egesel ile ilgili paylaşım yaparak, Çok değerli gitar sanatçısı Soner Egesel çok genç yaşta vefat etti. Anlaması zor. Sevgiyle anıyorum... Işıklar içinde uyusun. Dostum? dedi.

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Kaynak: DHA

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