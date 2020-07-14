Son dakika güncel: Apa-Hotamış sulamaları inşaatında ilk kepçe vuruldu Son dakika habere göre Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, inşa ettiği su yapılarıyla ülke tarımına güç katmaya, modern sulama tesislerini yaygınlaştırarak su ve enerji tasarrufu sağlamaya, üretim maliyetlerini azaltarak ülke çiftçisinin daha yüksek gelire ulaşmasına ve bunların...

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, inşa ettiği su yapılarıyla ülke tarımına güç katmaya, modern sulama tesislerini yaygınlaştırarak su ve enerji tasarrufu sağlamaya, üretim maliyetlerini azaltarak ülke çiftçisinin daha yüksek gelire ulaşmasına ve bunların sonucunda gıda güvenliği ve arzının teminatı olmaya devam ediyor.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamada, modern sulama sistemleriyle ürün verimliliğinin yükseldiği, su aşındırmasına bağlı toprak kaybının azaldığı, yağmurlama ve damla sulama sistemleriyle ortalama yüzde 50 su tasarrufu sağlandığı ifade edildi.

"Sulamada Modernizasyon" parolasıyla yatırımlara devam edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizin 'tahıl ambarı' olarak bilinen ve birçok sanayi bitkisi üretiminde ön sıralarda yer alan Konya da bu yatırımlardan nasibini alıyor. Konya Ovası'nın bereketli topraklarını modern sulama sistemleri ile donatmak için üretilen projelerin biri tamamlanırken diğeri için kepçe vuruluyor. Apa-Hotamış 1,2,3 sulamaları da bu projelerden biri. 740 kilometre uzunluğunda sulama hattı inşa edilecek proje kapsamında 13 yerleşim yerinde 331 bin 930 dekar tarım arazisi modern sulama şebekesine kavuşacak. Projenin tamamlanan kısımları hemen hizmete alınacak. Haziran ayı içerisinde ilk kepçe vurularak iş başı yapılan Apa-Hotamış 1,2,3 Sulamalarının 2023 yılında tamamlanması planlanıyor. İşin maliyeti ise yaklaşık 800 milyon lira."

Açıklamada, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Konya Ovası modern sulama çalışmalarımızda önemli bir yere sahip. 3 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yoluyla teşrifi, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla KOS 1,2,3 sulamalarının birinci etabının açılışını gerçekleştirdik. 72 bin 650 dekar tarım arazisini modern sulama şebekesine kavuşturduk. Bununla birlikte Apa-Hotamış 1,2,3 Sulamaları inşaatında ilk kepçeyi vurduk ve hızlı bir şekilde çalışmaya başladık."

Kaynak: AA