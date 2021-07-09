Son dakika: Gençlerbirliği'nde transfer çalışmaları sürüyor

Son dakika haberlerine göre TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Dmytro Grechyshkin ve Mert Kula'yı kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Dmytro Grechyshkin ve Mert Kula'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa altyapısında yetişen Sarıyer, Menemen Belediye, Kayserispor ve Ankara Keçiörengücü formaları giyen savunma oyuncusu Mert Kula ile iki yıllık sözleşme imzalandı.

Son olarak Oleksandriya'da görev yapan Ukraynalı orta saha oyuncusu Dmytro Grechyshkin de bugün tesislere gelerek, sağlık kontrolünün ardından iki yıllık sözleşmeye imza attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar