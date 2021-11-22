Son Dakika: Gaziantep'le kozlarını paylaşacak namağlup lider Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu

Trabzonspor, Gaziantep FK'yi mağlup ederek yenilmezlik serisini 25 maça çıkarmayı hedefliyor. Karadeniz Fırtınası, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 24 maçta hiç kaybetmedi. Trabzonspor, toplamda 13 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

UĞURCAN VE HAMSIK YOK

Trabzonspor'da kart cezası nedeniyle Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın yokluğunda yarınki maçta kaptanlık pazubandını Anthony Nwakaeme takacak. Nwakaeme, bu maçla birlikte bu sezon ilk kez sahaya takım kaptanı olarak çıkacak. Trabzonspor'da sakatlığı olan Hamsik, maç kadrosuna alınmadı.

Trabzospor'un Gaziantep FK karşısında 11'i: Erce, Dorukhan, Edgar, Hugo, Trondsen, Berat, Siopis, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Nwakaeme, Cornelius

Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe mücadele sona erdi! #Fenerbahçe'nin galibiyetiyle biten mücadelede en beğendiğiniz oyuncu kimdi? #GSvsFB — Haberler (@Haberler) November 21, 2021

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