Son Dakika | Gaziantep'in yeni transferi Steven Caulker kente geldi
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Son Dakika | Gaziantep'in yeni transferi Steven Caulker kente geldi

Son Dakika | Gaziantep'in yeni transferi Steven Caulker kente geldi
Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Spor

Edinilen son dakika haberine göre Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'in yeni transferlerinden Steven Caulker, Gaziantep'e geldi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'in yeni transferlerinden Steven Caulker, Gaziantep'e geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sabaha karşı Gaziantep'e gelen futbolcu, daha sonra tesislerde teknik direktör Erol Bulut ile buluştu.

Bulut, Fenerbahçe'den kiralanan Caulker ile bir kez daha çalışacak olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek futbolcuya başarı diledi.

Steven Caulker, görüşmenin ardından kendisi için özel hazırlanan program eşliğinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Savunma oyuncusu Caulker, yarından itibaren takımla çalışmalara başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

Fenerbahçe'nin sezon başında aldığı Caulker, Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep'e gönderildi
Fenerbahçe'nin sezon başında aldığı Caulker, Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep'e gönderildi
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