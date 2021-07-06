Gaziantep FK, İbrahim Pehlivanı transfer etti
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Gaziantep FK, İbrahim Pehlivanı transfer etti

Gaziantep FK, İbrahim Pehlivanı transfer etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gaziantep Futbol Kulübü, Halil İbrahim Pehlivan ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Halil İbrahim Pehlivan ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Transfer sezonuna aralıksız bir şekilde devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen Halil İbrahim Pehlivanı transfer ettiğini duyurdu. Gaziantep FK, sol bek pozisyonunda görev alan deneyimli futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Transfer sonrası resmi internet sayfası üzerinden açıklama yapan Gaziantep FK, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen başarılı sol bek Halil İbrahim Pehlivan ile 2+1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Halil İbrahim Pehlivan'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

(Ahmet Demir/İHA)

Gaziantep FK, İbrahim Pehlivanı transfer etti
Gaziantep FK, İbrahim Pehlivanı transfer etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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