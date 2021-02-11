Son dakika! Gaziantep FK'da 2 futbolcu ve 2 personel koronavirüse yakalandı
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Son dakika! Gaziantep FK'da 2 futbolcu ve 2 personel koronavirüse yakalandı

11.02.2021 22:18 | Son Güncelleme: 11.02.2021 22:22
Son dakika! Gaziantep FK'da 2 futbolcu ve 2 personel koronavirüse yakalandı

Son dakika spor haberine göre Gaziantep Futbol Kulübü; futbolcular, teknik ekip ve personele Trabzonspor maçı öncesi yapılan Covid-19 PCR testlerinin sonucunda 2 futbolcu ve 2 kulüp personelinin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü; futbolcular, teknik ekip ve personele Trabzonspor maçı öncesi yapılan Covid-19 PCR testlerinin sonucunda 2 futbolcu ve 2 kulüp personelinin test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Kırmızı siyahlı takımdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel Futbol Takımımıza, Süper Lig'in 25'inci haftasında oynayacağı Tranzonspor maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, iki futbolcumuzun ve iki personelimizin test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcularımızın ve personellerimizin izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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