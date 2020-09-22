Son Dakika: Galatasaraylı Saracchi, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek
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Son Dakika: Galatasaraylı Saracchi, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek

Son dakika: Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Galatasaraylı Marcelo Saracchi, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyeceği öğrenildi.

22.09.2020 16:27 | Son Güncelleme: 22.09.2020 16:42

Galatasaray'ın Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Uruguaylı sağ bek Marcelo Saracchi'den kötü haber geldi.

sağ adalesinde zorlanma ve kas hasarı tespit edilen 22 yaşındaki futbolcunun haftasonu oynanacak kritik Fenerbahçe maçında takımındaki yerini alamayacağı öğrenildi.

Marcelo Saracchi, Başakşehir maçının 59. dakikasında sakatlanıp yerini Martin Linnes'e bırakmıştı.

DEV DERBİ 27 EYLÜL'DE

Süper Lig'in 3. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 27 Eylül pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

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Son Dakika: Galatasaraylı Saracchi, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek

Kaynak: Haberler.com

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