Son Dakika: Galatasaray, Victor Nelsson ile resmi görüşmelere başladı
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Son Dakika: Galatasaray, Victor Nelsson ile resmi görüşmelere başladı

Son Dakika: Galatasaray, Victor Nelsson ile resmi görüşmelere başladı
Haberler.com - Haberler | Spor

Son dakika: Sarı-Kırmızılılar, Victor Nelsson transferini resmen açıkladı. Aslan'dan KAP'a, "Victor Enok Nelsson'un transferi konusunda FC København ile resmi görüşmelere başlanmıştır" bildirimi yapıldı.

Galatasaray, İstanbul'a doğru yola çıkan Victor Nelsson'la resmi görüşmelere başlandığını duyurdu.

Son Dakika: Galatasaray, Victor Nelsson ile resmi görüşmelere başladı

Sarı-Kırmızılı kulüpten, "14.10.1998 doğum tarihli Danimarka uyruklu Victor Enok Nelsson'un transferi konusunda FC København ile resmi görüşmelere başlanmıştır" bildirimi yapıldı.

İşte Galatasaray'dan yapılan bildirimler:

Son Dakika: Galatasaray, Victor Nelsson ile resmi görüşmelere başladı
Son Dakika: Galatasaray, Victor Nelsson ile resmi görüşmelere başladı
Son dakika haberleri: Galatasaray, Danimarkalı futbolcu Nelsson'un transferi için görüşmelere başlandı
Son dakika haberleri: Galatasaray, Danimarkalı futbolcu Nelsson'un transferi için görüşmelere başlandı
Galatasaray Kulübü, Danimarkalı oyuncu Victor Enok Nelsson'un transferi için Kopenhag Kulübü ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Galatasaray Kulübü, Danimarkalı oyuncu Victor Enok Nelsson'un transferi için Kopenhag Kulübü ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
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