Son Dakika: Galatasaray, Victor Nelsson ile resmi görüşmelere başladı
Son dakika: Sarı-Kırmızılılar, Victor Nelsson transferini resmen açıkladı. Aslan'dan KAP'a, "Victor Enok Nelsson'un transferi konusunda FC København ile resmi görüşmelere başlanmıştır" bildirimi yapıldı.
Galatasaray, İstanbul'a doğru yola çıkan Victor Nelsson'la resmi görüşmelere başlandığını duyurdu.
Sarı-Kırmızılı kulüpten, "14.10.1998 doğum tarihli Danimarka uyruklu Victor Enok Nelsson'un transferi konusunda FC København ile resmi görüşmelere başlanmıştır" bildirimi yapıldı.
İşte Galatasaray'dan yapılan bildirimler: